Рада попередньо визначила, як буде формуватися ДБР

Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до закону про роботу Державного бюро розслідувань, що дозволить відомству повноцінно розпочати роботу з 1 вересня.

За ухвалення законопроекту № 5395-д проголосувало 265 народних обранців.

Перед голосуванням до парламентарів звернувся один із ініціаторів законопроекту та голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін.

Він пояснив, що цей закон був сформований на основі трьох попередніх проектів, які раніше були відхилені парламентом і спрямований на вирішення правових, організаційних та кадрових питань із забезпечення роботи ДБР.

За його словами, комітет одноголосно ухвалив рішення рекомендувати ВР ухвалити проект за основу.

Також виступив у Раді і голова новоствореного відомства Роман Труба.

"Ми чекали 20 років на створення цього органу. Це було революційне довгоочікуванне рішення. Але після того, як закон про його створення був проголосований, встановлено, що в ньому є технічні прогалини. Ми не можемо ще 20 років чекати, поки парламент ухвалить відповідні зміни", - заявив Труба.

Він додав, що зміни до документу дадуть змогу обрати 140 керівних посад у центральному апараті відомства, а також обрати співробітників в оперативний блок.

"1 вересня ми запустимо роботу. З якими ресурсами, це залежить від вас", - зазначив директор ДБР.

Після цього депутати більшістю голосів ухвалили закон за основу.

Крім того голова Ради Андрій Парубій поставив на голосування питання, щоб розглянути проект у другому читанні за скороченою процедурою. Це рішення також було підтримане більшістю нардепів.

Після цього парламентарі привітали Трубу з початком роботи підконтрольного йому відомства.

Правками до закону "Про Державне бюро розслідувань" уточнюються окремі повноваження ДБР, встановлюються кваліфікаційні вимоги до директорів територіальних управлінь, керівників підрозділів (управлінь) центрального апарату ДБР та керівника підрозділу внутрішнього контролю.

Також визначається, якою маю бути присяга рядових співробітників та печатка ДБР.

Крім того передбачається розширення переліку підрозділів ДБР, які мають право здійснювати таку діяльність та інше.

Як повідомлялося, у березні народні депутати не проголосували за жоден з трьох законопроектів щодо змін до закону про Державне бюро розслідувань і повернули їх в комітет для повторного доопрацювання.

Народний депутат Мустафа Найєм заявив про інтриги серед депутатів Верховної Ради щодо ухвалення урядового законопроекту, яким пропонується внести зміни до закону про Державне бюро розслідувань.

Також Найєм заявив, що Державне бюро розслідувань формується з порушенням законодавства.

За його словами директор бюро Роман Труба "вирішив особисто затвердити кваліфікаційні вимоги до цих співробітників", що суперечить закону про ДБР.

По-друге, Труба заявив, що він "уже розділив співробітників ДБР на тих, у кого будуть спецзвання, і тих, у кого їх не буде".

У квітні директор ДБР Роман Труба заявив, що запуск роботи бюро затягують.

Як повідомлялося, з 2 березня по 2 квітня тривав прийом документів на конкурс у Державне бюро розслідувань.

На 27 керівних посад у ДБР подали заявки 685 претендентів.

30 березня до Ради громадського контролю при Держбюро розслідувань обрали 15 людей. Активісти перед тим заявляли, що влада підготувала туди "своїх людей"

Також зазначалося, що понад 40% претендентів на керівні посади в Державному бюро розслідувань України є представниками чинних правоохоронних органів.

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