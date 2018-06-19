Суд повернув екіпажу "Норда" російські паспорти – ДПСУ

Український суд повернув усім членам екіпажу кримського судна "Норд" російські паспорти, видані на окупованому півострові.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає "Крим.Реалії".

"Дійсно, суд ухвалив таке рішення і повернув усім паспорти", – сказав Слободян.

Відповідну інформацію повідомляють кримські ЗМІ з посиланням на адвоката моряків Володимира Войтюка.

"Усьому екіпажу "Норду" за рішенням суду повернули російські паспорти. Це проміжна перемога, тому що протоколи ще не закрили, а повернули прикордонникам на доопрацювання. Паспорти повернули, тому що це не речовий доказ, до матеріалів справи вони долучені безпідставно", – цитує Войтюка "Крыминформ".

Адвокат зазначив, що попри отримання документів, моряки поки не можуть залишити материкову частину України, бо немає остаточного рішення в судовій справі.

"Якщо ми зараз намагатимемося перетнути кордон, то прикордонники знову складуть протоколи й передадуть їх до суду", – пояснив Войтюк.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

14 травня повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" перебувають на території посольства Росії в Києві.