Суд вернул экипажу "Норда" российские паспорта - ГПСУ

Украинский суд вернул всем членам экипажа крымского судна "Норд" российские паспорта, выданные на оккупированном полуострове.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает "Крым.Реалии".

"Действительно, суд принял такое решение и вернул всем паспорта", - сказал Слободян.

Соответствующую информацию сообщают крымские СМИ со ссылкой на адвоката моряков Владимира Войтюка.

"Всему экипажу "Норда" по решению суда вернули российские паспорта. Это промежуточная победа, потому что протоколы еще не закрыли, а вернули пограничникам на доработку. Паспорта вернули, потому что это не вещественное доказательство, к материалам дела они приобщены безосновательно", - цитирует Войтюка "Крыминформ".

Адвокат отметил, что несмотря на получение документов, моряки пока не могут оставить материковую часть Украины, потому что нет окончательного решения в судебном деле.

"Если мы сейчас будем пытаться пересечь границу, то пограничники снова составят протоколы и передадут их в суд", - пояснил Войтюк.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно "Норд".

2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.