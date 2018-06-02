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Під посольство РФ у Києві принесли "труни"

Субота, 2 червня 2018, 14:56
Під посольство РФ у Києві принесли труни

Акція проти російської агресії на сході України пройшла під посольством Російської Федерації у Києві.

Як повідомляє Укрінформ, кілька десятків активістів принесли до дипломатичного представництва символічні картонні труни з написом "Груз 200. ЧВК "Вагнера".

 
Фото Укрінформ

Ці "труни" прикріплені до воріт посольства, а також ними викладено слова "ИхТамНет". Такі самі "труни" тримають у руках активісти.

 

Крім того, до воріт прикріплені фотографії з прізвищами найманців "ЧВК "Вагнера".

Акцію приурочено до початку фінального етапу чемпіонату світу з футболу, який стартує у Росії з 14 червня.

 
 
 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяакціїКиїв
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