Під посольство РФ у Києві принесли "труни"

Акція проти російської агресії на сході України пройшла під посольством Російської Федерації у Києві.

Як повідомляє Укрінформ, кілька десятків активістів принесли до дипломатичного представництва символічні картонні труни з написом "Груз 200. ЧВК "Вагнера".

Фото Укрінформ

Ці "труни" прикріплені до воріт посольства, а також ними викладено слова "ИхТамНет". Такі самі "труни" тримають у руках активісти.

Крім того, до воріт прикріплені фотографії з прізвищами найманців "ЧВК "Вагнера".

Акцію приурочено до початку фінального етапу чемпіонату світу з футболу, який стартує у Росії з 14 червня.