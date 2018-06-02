У Рівному в ДТП загинув оператор агенції журналістських розслідувань

У Рівному внаслідок ДТП за участю автобуса загинув оператор агенції журналістських розслідувань "Четверта влада", журналістка постраждала.

Про це повідомив у Facebook головний редактор видання Володимир Торбіч.

За його словами, загинув оператор Валерій Мартинюк, життю журналістки нічого не загрожує.

Разом з тим, поліція Рівненщини повідомила, що ДТП сталася 1 червня близько 20 години на вулиці Дубенська.

41-річний рівнянин, керуючи автомобілем "Renault Megane", здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автобусом "Setra" сполученням "Київ-Львів" під керуванням 35-річного жителя Тернопільщини.

"Унаслідок ДТП важкі травми отримав пасажир легковика, 30-річний рівнянин. Попри вжиті реанімаційні заходи життя чоловікові врятувати не вдалося, сьогодні близько четвертої години ранку він помер", - повідомили в поліції.

Також у ДТП травмувався водій "Renault", медики діагностували у нього політравму, а у 23-річної пасажирки цього ж автомобіля — переломи кісток обличчя та струс головного мозку. Обох госпіталізували у травматологічне відділення.

У момент зіткнення у автобусі перебувало 42 особи, з яких травмувалася лише 23-річна пасажирка, її госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, забоями та саднами. Решта пасажирів пересіли до іншого автобусу і поїхали до пункту призначення.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчики. У водія легковика відібрали зразки крові з метою визначення наявності алкоголю чи наркотиків. Слідчі дії тривають.