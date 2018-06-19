Порошенко вніс як невідкладний законопроект про утворення ВАС

Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що цей проект закону має на меті виконати вимоги Конституції, закону про Вищий антикорупційний суд та закону про судоустрій і статус суддів для започаткування діяльності Вищого антикорупційного суду.

Доповідатиме законопроект на засіданні парламенту заступник глави адміністрації президента Олексій Філатов.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

Мова йде про правку, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що цієї правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

Згодом у Раді зареєстрували проект щодо зміни скандальної правки у законі про ВАС.

БПП і Порошенко хочуть завершити створення Антикорупційного суду 21 червня.