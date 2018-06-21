Вишинський просить про зустріч з консулом РФ

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого звинувачують у державній зраді, написав заяву з вимогою допуску до нього російського консула.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Андрій Доманський.

За його словами, це не перша заява Вишинського, проте досі до нього так і не допустили представників РФ.

"Хочу одразу зазначити, що заява моїм підзахисним про допуск до нього російського консула була подана ще 1 червня разом із заявою про відмову від українського громадянства. Також зверталися його родичі і, наскільки я знаю, російська сторона", - повідомив захисник.

Він зазначив, що 20 червня Вишинський ще раз продублював свою заяву слідчому, оскільки його не доставили до суду, де був присутній російський консул.

На думку сторони захисту, це було зроблено навмисне.

На питання про те, чи є вже якісь результати розгляду заяви щодо відмови від українського громадянства, доманський відповів, що по закону у президента є для цього рік і поки у нього немає інформації щодо якогось рішення з приводу громадянства.

Раніше Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що отримала відмову від Міністерства закордонних справ України про можливість відвідати Вишинського російським консулом.

В МЗС України коментар з цього приводу отримати поки не вдалося.

Як повідомлялося, 15 травня співробітники СБУ спільно з прокуратурою АРК провели обшуки в офісі "РИА Новости-Украина" у Києві й у домівках деяких співробітників агентства.

Вишинського тоді затримали й оголосили йому підозру в державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ).

Слідство зібрало докази того, що інформація на сайті "РИА Новости-Украина" містила заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

За результатами слідчих і негласних слідчих дій встановлено причетність громадян України до незаконної діяльності російського агентства.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на два місяці.

Вишинський відмовився від українського громадянства на користь російського, сподіваючись на видачу його РФ.

Прокуратура просила відібрати біологічні зразки у Вишинського – і суд 15 червня нібито дозволив зробити це.

При цьому адвокат Ігор Мокін заявив про відвід слідчої судді Галини Радченко, адже вона уже брала участь у розгляді справи журналіста.