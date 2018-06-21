Вышинский просит о встрече с консулом РФ
Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняют в государственной измене, написал заявление с требованием допуска к нему российского консула.
Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Андрей Доманский.
По его словам, это не первое заявление Вышинского, однако до сих пор к нему так и не допустили представителей РФ.
"Хочу сразу отметить, что заявление моим подзащитным о допуске к нему российского консула было подано еще 1 июня вместе с заявлением об отказе от украинского гражданства. Также обращались его родственники и, насколько я знаю, российская сторона", - сообщил защитник.
Он отметил, что 20 июня Вышинский еще раз продублировал свое заявление следователю, поскольку его не доставили в суд, где присутствовал российский консул.
По мнению стороны защиты, это было сделано умышленно.
На вопрос о том, есть ли уже какие-то результаты рассмотрения заявления об отказе от украинского гражданства, Доманский ответил, что по закону у президента есть для этого год и пока у него нет информации о каком-то решении по поводу гражданства.
Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила отказ от Министерства иностранных дел Украины о возможности посетить Вышинского российским консулом.
В МИД Украины комментарий по этому поводу получить пока не удалось.
Как сообщалось, 15 мая сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АРК провели обыски в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве и дома у некоторых сотрудников агентства.
Вышинского тогда задержали и огласили ему подозрение в государственной измене (ч.1 ст.111 УКУ).
Следствие собрало доказательства того, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
По результатам следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности российского агентства.
17 мая Херсонский городской суд арестовал арестовал Вышинского на два месяца.
Вышинский отказался от украинского гражданства в пользу российского в надежде на выдачу его РФ.
Прокуратура просила отобрать биологические образцы у Вышинского – и суд 15 июня якобы разрешил сделать это.
При этом адвокат Игорь Мокин заявил об отводе следственной судьи Галины Радченко, так как она уже участвовала в рассмотрении дела дела.
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