Гройсман про мітинг під Радою: Підстав для силових акцій немає

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що завжди відкритий до діалогу із суспільством і тому не бачить підстав для силових акцій під парламентом.

Про це він сказав у п'ятницю під час години запитань до уряду.

Перед цим віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко звернулася до голови Кабінету міністрів із заявою, у якій попросила налагодити діалог із суспільством щодо вирішення соціальних питань.

"У вівторок, за дорученням голови Верховної ради, я зустрічалася з мітингарями, які знаходилися біля парламенту. Там було кілька категорій: чорнобильці, афганці, ветерани АТО, ветерани-пенсіонери, шахтарі, які вийшли зі соціальними питаннями. Під час нашої зустрічі ми домовилися, що я передам їхні ключові сигнали до уряду", - сказала Геращенко.

За її словами, мітингувальники скаржилися на відсутність діалогу уряду з профспілками та громадськими організаціями і тому попросила посилити такий діалог.

Крім того вона зазначила, що люди скаржилися на відсутність вирішення питання по виплаті заборгованостей на державних шахтах та відсутність вирішення інших соціальних питань, зокрема, виплата пенсій вимушеним переселенцям.

"До мене звернулися люди, які розповіли ганебну історію: герой України Ігор Козловський, професор, якого ми звільнили з полону у грудні минулого року, уже два місяці не отримує пенсію, тому що є якась постанова Кабміну, яка виключає виплату пенсій ВПО-пенсіонерам, якщо вони перетинали кордон України", - розповіла Геращенко.

"А він дійсно його перетинав, коли їздив у Лондон та Брюссель розповідати про тортури, які він зазнав за два роки полону. Можливо варто переглянути цю процедуру до якоїсь більш гуманної", - додала вона.

У свою чергу Гройсман заявив, що і уряд України і він, як прем'єр-міністр, завжди відкриті до діалогу.

"Ми у постійному діалозі з профспілками, громадськими організаціями, експертним середовищем і ми є достатньо відкриті", - сказав очільник Кабміну.

За його словами, існує тристороння угода між профспілками, роботодавцями та урядом, де чітко визначений тристоронній діалог і послідовність розгляду і ухвалення рішень.

"Ми високо цінуємо те, що у нас є нормальний професійний діалог з профспілками. Якщо у процесі виникають додаткові питання, то я би пропонував всім ініціювати їх розгляд для обговорення у цивілізований спосіб, а не у спосіб силових акцій", - сказав Гройсман.

Щодо соціальної політики та збільшення пенсії ветеранам, то він зазначив, що у квітні був перерахунок пенсій військовослужбовцям, у тому числі, воїнам-афганцям, і у середньому 500 тисяч людей отримали підвищення у 1,5 тисячі гривень.

"Це те, що ми могли зробити. Питання наступних соціальних ініціатив залежить від наявності коштів у бюджеті. Моя воля, я би віддав би все і всім, і зробив би це максимально швидко, але я розумію, що наше обмеження тільки у можливостях бюджету", - заявив Гройсман.

Він додав, що уряд працює над наповненням бюджету і наголосив, що наразі немає жодних підстав говорити, що закритість Кабміну та нездатність вести діалог.

Що стосується пенсій для ВПО, то він додав, що не може змінити процедуру, але пообіцяв розглянути конкретний випадок із Козловським.

Як повідомлялося, 19 червня під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагались штурмувати парламент. Вони перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

У ході сутичок з поліцією був затриманий один із мітингувальників. За словами Крищенка, він був п'яний.

Пізніше правоохоронці затримали ще одного чоловіка.

У протистоянні з мітингувальниками під Верховною Радою у вівторок постраждали вісім поліцейських.