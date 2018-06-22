Гройсман о митинге под Радой: Оснований для силовых акций нет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что всегда открыт к диалогу с обществом и поэтому не видит оснований для силовых акций под парламентом.

Об этом он сказал в пятницу во время часа вопросов к правительству.

Перед этим вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к главе Кабинета министров с заявлением, в котором попросила наладить диалог с обществом по решению социальных вопросов.

"Во вторник, по поручению спикера Верховной Рады, я встречалась с митингующими, которые находились возле парламента. Там было несколько категорий: чернобыльцы, афганцы, ветераны АТО, ветераны-пенсионеры, шахтеры, которые вышли из социальными вопросами. Во время нашей встречи мы договорились, что я передам их ключевые сигналы правительству", - сказала Геращенко.

По ее словам, митингующие жаловались на отсутствие диалога правительства с профсоюзами и общественными организациями и поэтому попросила усилить такой диалог.

Кроме того, она отметила, что люди жаловались на отсутствие решения вопроса по выплате задолженностей на государственных шахтах и ​​отсутствие решения других социальных вопросов, в частности, по выплате пенсий вынужденным переселенцам.

"Ко мне обратились люди, которые рассказали позорную историю: герой Украины Игорь Козловский, профессор, которого мы освободили из плена в декабре прошлого года, уже два месяца не получает пенсию, потому что есть какое-то постановление Кабмина, которое исключает выплату пенсий ВПО-пенсионерам, если они пересекали границу Украины", - рассказала Геращенко.

"А он действительно ее пересекал, когда ездил в Лондон и Брюссель рассказывать о пытках, которые он получил за два года плена. Возможно стоит пересмотреть эту процедуру до какой-то более гуманной", - добавила она.

В свою очередь Гройсман заявил, что и правительство Украины и он, как премьер-министр, всегда открыты к диалогу.

"Мы в постоянном диалоге с профсоюзами, общественными организациями, экспертной средой и мы достаточно открыты", - сказал глава Кабмина.

По его словам, существует трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством, где четко определен трехсторонний диалог и последовательность рассмотрения и принятия решений.

"Мы высоко ценим то, что у нас есть нормальный профессиональный диалог с профсоюзами. Если в процессе возникают дополнительные вопросы, то я бы предложил всем инициировать их рассмотрение для обсуждения цивилизованным способом, а не способом силовых акций", - сказал Гройсман.

Относительно социальной политики и увеличение пенсии ветеранам, то он отметил, что в апреле был перерасчет пенсий военнослужащим, в том числе, воинам-афганцам, и в среднем 500 тысяч человек получили повышение в 1,5 тысячи гривен.

"Это то, что мы могли сделать. Вопрос следующих социальных инициатив зависит от наличия средств в бюджете. Моя воля, я бы отдал бы все и всем, и сделал бы это максимально быстро, но я понимаю, что наше ограничение только в возможностях бюджета" , - заявил Гройсман.

Он добавил, что правительство работает над наполнением бюджета и отметил, что пока нет никаких оснований говорить о закрытости Кабмина и неспособности вести диалог.

Что касается пенсий для ВПО, то он добавил, что не может изменить процедуру, но пообещал рассмотреть конкретный случай с Козловским.

Как сообщалось, 19 июня под Верховной Радой митингующие афганцы и шахтеры пытались штурмовать парламент. Они перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования.

В ходе столкновений с полицией был задержан один из митингующих. По словам Крищенко, он был пьян.

Позже правоохранители задержали еще одного мужчину.

В противостоянии с митингующими под Верховной Радой во вторник пострадали восемь полицейских.