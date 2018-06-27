США наполягають на змінах до закону про Антикорупційний суд – Держдепартамент

Сполучені Штати вважають вкрай важливим ухвалення змін до закону про Антикорупційний суд і закликають українських урядовців якнайскоріше ухвалити такі зміни.

Про це у Вашингтоні 26 червня заявив виконувач обов’язків заступника помічника держсекретаря США Джорган Ендрюс, який очолює офіс у справах Східної Європи Держдепартаменту та є відповідальним за Україну, передає Радіо Свобода.

"Лише внесення змін до цього закону, згідно із якими суд зможе розглядати всі справи, які входять до його юрисдикції (включно із апеляціями по існуючих справах щодо корупції) допоможе подолати корупційні загрози, які існують (в Україні – ред.)", – пояснив Ендрюс позицію зовнішньополітичного відомства США.

При цьому, за словами високопосадовця, офіційний Вашингтон не хоче бути стороною переговорів щодо цього і наполегливо вказує на необхідність прямих переговорів між українським урядом та керівництвом Міжнародного валютного фонду.

"Оскільки Антикорупційний суд – один із найважливіших пунктів переговорів (України – ред.) із Міжнародним валютним фондом та є умовою для отримання нового траншу в розмірі 1,9 мільярда доларів, ці переговори… мають бути безпосередньо між Україною та МВФ", – наголосив дипломат.

Відповідаючи на запитання, які наслідки матиме ситуація, якщо Верховна Рада відмовиться ухвалювати такі зміни до закону, Ендрюс зауважив, що саме по зусиллях у боротьбі із корупцією в Сполучених Штатах судять, наскільки Україна просувається на шляху реформ.

"Україна серйозно просунулася, але так і не досягла критичної точки, після якої всі проведені реформи почнуть працювати разом… Без суду, куди б (усі антикорупційні структури) могли спрямувати справи, всі результати справ щодо боротьби із корупцією підуть до старих судів, які, відверто кажучи, самі лишаються корумпованими. Тому ми і кажемо – Україна пройшла частину шляху, але повинна закінчити справу повністю", – пояснив Ендрюс.

Джорган Ендрюс також наголосив, що частиною необхідних реформ є позбавлення від впливу олігархів і сказав, що саме в цьому є одна із причин затримки із реформами.

"Ми маємо допомогти Україні розірвати ланцюг між інтересами олігархів та владою і політичною системою. І складні реформи настільки складно проводити саме через цей конфлікт інтересів, і ми маємо допомогти українському уряду ухвалювати рішення, які є в інтересах усіх українців, не тільки кількох багатих та впливових осіб", – наголосив Ендрюс.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду був потрібен ще один закон.

19 червня президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект про запуск Вищого антикорупційного суду.

Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

Мова йде про правку, яка встановлює, що апеляції щодо справ НАБУ, які суди вже розглядають зараз, розглядатимуть у судах загальної юрисдикції, а не в Антикорупційному суді.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що цієї правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

Згодом у Раді зареєстрували проект щодо зміни скандальної правки у законі про ВАС.