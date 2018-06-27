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США настаивают на изменениях в закон об Антикоррупционном суде - Госдепартамент

Среда, 27 июня 2018, 07:18

Соединенные Штаты считают крайне важным принятие изменений в закон об Антикоррупционном суде и призывают украинских чиновников скорее принять такие изменения.

Об этом в Вашингтоне 26 июня заявил исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Джорган Эндрюс, который возглавляет офис по делам Восточной Европы Госдепартамента и является ответственным за Украину, передает Радио Свобода.

"Только внесение изменений в этот закон, согласно которым суд сможет рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию (включая апелляции по существующим делам о коррупции) поможет преодолеть коррупционные угрозы, которые существуют (в Украине - ред.)", - пояснил Эндрюс позицию внешнеполитического ведомства США.

При этом, по словам чиновника, официальный Вашингтон не хочет быть стороной переговоров по этому и упорно указывает на необходимость прямых переговоров между украинским правительством и руководством Международного валютного фонда.

"Поскольку Антикоррупционный суд - один из важнейших пунктов переговоров (Украина - ред.) с Международным валютным фондом и является условием для получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов, эти переговоры ... должны быть непосредственно между Украиной и МВФ", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, какие последствия будет иметь ситуация, если Верховная Рада откажется принимать такие изменения в закон, Эндрюс отметил, что именно по усилиям в борьбе с коррупцией в Соединенных Штатах судят, насколько Украина продвигается на пути реформ.

"Украина серьезно продвинулась, но так и не достигла критической точки, после которой все проведенные реформы начнут работать вместе ... Без суда, куда бы (все антикоррупционные структуры) могли направить дела, все результаты дел по борьбе с коррупцией пойдут в старые суды, которые, откровенно говоря, сами остаются коррумпированными. Поэтому мы и говорим - Украина прошла часть пути, но должна закончить дело полностью", - пояснил Эндрюс.

Джорган Эндрюс также отметил, что частью необходимых реформ является избавление от влияния олигархов и сказал, что именно в этом есть одна из причин задержки с реформами.

"Мы должны помочь Украине разорвать цепь между интересами олигархов и властью и системой. И сложные реформы настолько сложно проводить именно через этот конфликт интересов, и мы должны помочь украинскому правительству принимать решения, в интересах всех украинцев, не только нескольких богатых и влиятельных лиц", - отметил Эндрюс.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен был еще один закон.

19 июня президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект о запуски Высшего антикоррупционного суда.

Международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

Речь идет о правке, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что этой правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

Позже в Раде зарегистрировали проект по изменению скандальной поправки в законе о ВАС. 

Темы: Антикоррупционный судСШАМВФ
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