Слідство у справі капітана "Норда" продовжили до вересня

Досудове слідство щодо капітана керченського судна "Норд" продовжили до 1 вересня.

Про це повідомили у прокуратурі АР Крим, передає dt.ua

Офіційний представник прокуратури АРК Тетяна Тихончик уточнила, що відповідне рішення було прийнято у вівторок, 26 червня.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором Російської Федерації.

30 березня суд заарештував судно "Норд".

2 квітня капітану рибальського судна "Норд" Володимиру Горбенку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень. Того ж дня заставу внесли.

11 квітня капітану судна "Норд" Володимиру Горбенку повідомили про ще одну підозру за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) ККУ, за якою передбачена відповідальність до 3 років позбавлення волі.

Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

14 травня повідомлялося, що члени екіпажу заарештованого кримського судна "Норд" перебувають на території посольства Росії в Києві.