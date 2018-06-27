Следствие по делу капитана "Норда" продлили до сентября
Досудебное следствие в отношении капитана керченского судна "Норд" продлили до 1 сентября.
Об этом сообщили в прокуратуре АР Крым, передает dt.ua
Официальный представитель прокуратуры АРК Татьяна Тихончик уточнила, что соответствующее решение было принято во вторник, 26 июня.
25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом Российской Федерации.
30 марта суд арестовал судно "Норд".
2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" Владимиру Горбенко объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее".
6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.
11 апреля капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.
Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна "Норд" находятся на территории посольства России в Киеве.
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