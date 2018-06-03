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Адвокат Вишинського заявив, що до квартири затриманого вдерлися невідомі

Неділя, 3 червня 2018, 19:49
Адвокат Вишинського заявив, що до квартири затриманого вдерлися невідомі

До квартири головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, підозрюваного у державній зраді, який перебуває під арештом, проникли невідомі.

Про це повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський, пиш Інтерфакс-Україна

За словами адвоката,  з квартири "зникли деякі речі". 

"У неділю в квартиру було скоєно незаконне проникнення. Меблі і речі в квартирі перевернуті і розкидані. Зникли кілька речей, але які саме - поки точно невідомо", - заявив Доманський. 

Також адвокат додав, що поліція "документує факт події і проводить необхідні оперативні заходи".

Нагадаємо, 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" відбулися обшуки, а ГПУ показала, що знайшла під час слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському було оголошено про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію. 

У справі Вишинського на допит до СБУ викликали 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці, захист подав апеляцію на рішення суду, однак Апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу.

Під час засідання суду Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом. На думку Вишинського, вихід з українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

У ДМС у свою чергу заявили, що Вишинський не може вийти з українського громадянства, оскільки законодавство України не передбачає такої процедури. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІРосія
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