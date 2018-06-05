В СБУ кажуть, що блокували атаку хакерів на дипвідомство країни НАТО

Співробітники Служби безпеки блокували кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів Північно-атлантичного альянсу через несанкціоноване використання інформаційних ресурсів Міністерства охорони здоров'я України.

Про це інформує прес-центр СБУ 5 червня.

Зазначається, що правоохоронці задокументували факт порушення правил захисту інформації та експлуатації автоматизованих систем посадовцями одного з державних підприємств Мінохорони здоров'я.

Вказані порушення призвели до того, що зловмисники отримали незаконний доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем держустанови.

В подальшому хакери спробували скористатися вказаним зламом для проведення кібератак на іноземне представництво.

За результатами перевірки керівництво МОЗ України прийняло рішення щодо звільнення генерального директора вказаного держпідприємства. Наразі йому оголошено про підозру в скоєнні злочину.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 363 Кримінального кодексу України (Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем) триває досудове розслідування.