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Путін вважає, що Київ з Донбасом міг би вчинити, як Москва з Чечнею

Вівторок, 5 червня 2018, 12:39
Путін вважає, що Київ з Донбасом міг би вчинити, як Москва з Чечнею

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Україна могла вчинити з Донбасом так, як свого часу РФ з Чечнею – надати статус території з широкими повноваженнями.

Про це він сказав в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, повідомляє сайт Кремля.

Ставлячи питання щодо анексії Криму, журналіст запитав, чи могли б люди в Чечні, в Дагестані та Інгушетії також організувати референдум і відокремитися від Росії або організувати ісламський халіфат у себе на території.

На це Путін відповів, що "радикальні елементи "Аль Каїди" і хотіли в принципі відірвати цю територію від Російської Федерації ..., але сам чеченський народ на виборах прийшов до зовсім іншого висновку ... після всяких кривавих подій все-таки ... підписав договір з Російською Федерацією" . 

"Російська Федерація пішла на дуже складне для себе рішення щодо надання Чечні і багатьом іншим суб'єктам Російської Федерації такого статусу, який визначає високий рівень їх самостійності в рамках РФ", - сказав Путін.

Він додав, що так само міг вчинити і Київ з Донбасом.

"Те ж саме можна було б зробити і на Україні стосовно Донбасу. Чому цього не зроблено досі? І тоді не потрібно було б обмежувати вживання мов іноземних меншин на Україні, маю на увазі не тільки російської, а й румунської, і угорської, і польської", - сказав Путін.

Теми: ПутінРосіяДонбасЧечня
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