Синоптики обіцяють холодну ніч

В Україні найближчої доби продовжить надходити холодне арктичне повітря, яке охопить більшу частину території країни, крім Закарпаття та крайнього півдня.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



7 червня очікується зниження нічної температури, а денна майже не зміниться; погоду визначатиме антициклон з центром над Білоруссю. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



У четвер температура вночі 5-10°, вдень 18-23°; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 11-16°, вдень 22-27°.



У Києві 7 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 7 червня найвища температура вдень була 31,8° у 2000 році, найнижча вночі 4,4° в 1925 році.



В Україні 8 червня опадів не очікується, лише на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті короткочасний дощ з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.



Температура вночі 6-11°, в південних областях і на Закарпатті до 15°; вдень 20-25°.



У Києві в четвер буде без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м / с. Температура вночі близько 10°, вдень 22-24°.



Станом на 9:00 середи, 6 червня, температура води в Чорному і Азовському морях була 18-23°; в Дніпрі біля Києва 21°.