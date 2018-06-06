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Синоптики обіцяють холодну ніч

Середа, 6 червня 2018, 13:47

В Україні найближчої доби продовжить надходити холодне арктичне повітря, яке охопить більшу частину території країни, крім Закарпаття та крайнього півдня.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

7 червня очікується зниження нічної температури, а денна майже не зміниться; погоду визначатиме антициклон з центром над Білоруссю. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У четвер температура вночі 5-10°, вдень 18-23°; на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У Києві 7 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 7 червня найвища температура вдень була 31,8° у 2000 році, найнижча вночі 4,4° в 1925 році.

В Україні 8 червня опадів не очікується, лише на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті короткочасний дощ з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, в південних областях і на Закарпатті до 15°; вдень 20-25°.

У Києві в четвер буде без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м / с. Температура вночі близько 10°, вдень 22-24°.

Станом на 9:00 середи, 6 червня, температура води в Чорному і Азовському морях була 18-23°; в Дніпрі біля Києва 21°.

Теми: погода
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