Синоптики обещают холодную ночь

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Среда, 6 июня 2018, 13:47

В Украину в ближайшие сутки продолжит поступать холодный арктический воздух, который охватит большую часть территории страны, кроме Закарпатья и крайнего юга.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

7 июня ожидается снижение ночной температуры, а дневная почти не изменится; погоду будет определять антициклон с центром над Беларусью. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В четверг температура ночью 5-10°, днем 18-23°; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве 7 июня без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 июня самая высокая температура днем была 31,8° в 2000 году, самая низкая ночью 4,4° в 1925 году.

В Украине 8 июня осадков не ожидается, лишь на Закарпатье, днем и на Прикарпатье кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, в южных областях и на Закарпатье до 15°; днем 20-25 °.

В Киеве в четверг будет без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 22-24°.

По состоянию на 9:00 среды, 6 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 21°.

Темы: погода
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