Головні новини дня – за 60 секунд

Данилюка хочуть звільнити, з Арбузова зняли санкції, активи СКМ Ахметова розморозили, Україна в списку найменш миролюбних країн - новини, які обговорювали 6 червня.

Про Данилюка. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Пізніше на сайті Ради з'явився проект постанови про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів за №8433.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету також рекомендував парламенту звільнити Данилюка.

Про Авакова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступає за прийняття законів про колаборантів і про амністію до початку деокупації Донбасу.

На його думку, постати перед судом і понести заслужене покарання повинні люди, які свідомо співпрацювали з окупантами, які входили до органів влади, сприяли захопленню територій, воювали на боці загарбників, вчинили кримінальні злочини проти українських військових і мирного населення.

Про Ахметова. Окружний суд Нікосії виніс рішення на користь фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" в суперечці з компанією Raga Establishment щодо статусу "Укртелекому", скасувавши розпорядження кіпрського суду про "заморожування" деяких активів групи СКМ Ріната Ахметова.

Про Арбузова. Європейський суд у Люксембурзі ухвалив рішення про скасування санкцій ЄС, запроваджених Радою Євросоюзу проти колишнього в.о. прем'єр-міністра України і екс-голови Нацбанку Сергія Арбузова в березні 2017 року.

Про нові рейси. 6 червня відбудеться перший прямий рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва до Торонто. За інформацією МАУ, відтепер щотижня здійснюватиметься 3 рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та 2 – у зимовий.

Про найменш миролюбні країни. За версією інституту економіки і миру Росія і Україна увійшли в ТОП найменш миролюбних країн світу.

Україна і Росія опинилися на 152-му і 154-му місці відповідно в "Глобальному індексі миролюбності". Між ними в рейтингу Судан.

За рік Росія опустилася на одну сходинку, Україна піднялася на дві позиції.

Про самогубство Кантера. Відомий режисер Леонід Кантер зняв свою смерть на відеокамеру, що підтверджує, що це було самогубство.

Про Київ та "Нафтогаз". Київська влада буде змушена вживати радикальних дій, якщо до наступного тижня НАК "Нафтогаз України" не підпише договір з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам.

Про аудиторів НАБУ. Комітет Верховної Ради з протидії корупції обрав двох кандидатів на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро.

Депутати обрали двох кандидатів: Василенко (13 голосів) та Фаєрстоун (10 голосів). Володимир Василенко – правозахисник, Том Фаєрстоун – правник з США. Тепер Рада має обрати аудитора з цих двох.