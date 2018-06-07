В Україні посмертно реабілітували петлюрівського отамана

Рішенням Апеляційного суду Київської області був реабілітований петлюрівський отаман Київщини Федір Артеменко-Орлик та його побратими Яків Хоменко-Смутенко та Федір Нога.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Зазначається, що вони були засуджені до вищої міри покарання - розстрілу, за те, що чинили супротив діючому, на той час комуністичному тоталітарному режиму, брали участь у збройних загонах Української Народної Республіки та вчиняли інші дії, які свідчать про їх боротьбу за незалежність України на початку ХХ століття.

Повідомляється, що у 1920-1922 роках розпочали боротьбу проти більшовицьких загарбників загони під головуванням отамана Орлика у районі Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля, Клавдієво, Бородянки, Тетерева, Радомишля, Іванкова, Димера, Чорнобиля, Фастова, Макарова, які атакували більшовицькі гарнізони та військові частини Червоної армії та проводили агітаційну роботу серед населення.

"Установлено, що за свою визвольну діяльність постановою Київської Губернської надзвичайної комісії від 26.02.1922 Артеменка-Орлика Федора Петровича, Хоменка-Смутенка Якова Несторовича та Ногу Федора Архиповича визнано ворогами радянської влади, невиправними бандитами та засуджено за ст. 58, ст. 68 ч.ч. 1,2 ст. 76 Кримінального кодексу УРСР 1922 року до вищої міри покарання – розстрілу", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що після вивчення архівної кримінальної справи, було з'ясовано, що вказані особи необгрунтовано засуджені, тому була подана до суду заява про визнання необґрунтованим засудження Артеменка-Орлика, Хоменка-Смутенка та Ноги.

Наразі вони визнані реабілітованими.