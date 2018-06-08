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Стерненко: Поліція вчетверте відмовилась надати мені охорону

П'ятниця, 8 червня 2018, 21:23

Екс-лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко, на якого нібито скоїли напад, повідомив, що поліція вчетверте відмовилась надати йому охорону.

Про це він написав у Facebook.

"Поліція вчетверте відмовила у застосуванні щодо мене заходів безпеки. Причина — вони не встановили наявність загрози моєму життю та здоров'ю і будуть перевіряти чи вона існує", - зазначив Стерненко.

Як повідомлялося, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Стерненко під час зіткнення отримав ножове поранення у руку. Один з нападників утік, але згодом був затриманий. Інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Поліція розслідує убивство нападника на Стерненка як умисне.

Сам Стерненко спочатку заявляв, що ніж належав йому, а потім - що відібрав ніж у нападників.

Другого нападника поліція відпустила, він проходить у справі як свідок.

Стерненко просив передати матеріали досудового розслідування щодо нападу на нього з Одеської області в будь-який інший регіон України.

Однак в поліції заявили, що зобов'язані розслідувати злочин, який стався на території регіону, а вирішувати підслідність справи має Генпрокуратура.

Це був уже третій замах на Стерненка. 1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї. 7 лютого на Стерненка напали біля його будинку.

Стерненка підозрюють також у вчинені нападу на начальника одеської поліції Дмитра Головіна під час протестів проти забудови у Міському саду Одеси в листопаді 2017 року.

Читайте також: Активіст Сергій Стерненко, який блокує концерти: Бабкін хоч нагород із рук убивць не брав, з Лорак ситуація складніша.

Українська правда

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Теми: поліціяОдеса
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