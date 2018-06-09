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Трамп продовжив санкції проти білоруських чиновників

Субота, 9 червня 2018, 08:38

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій щодо деяких представників влади Білорусі.

Відповідний указ, адресований Конгресу США, опублікований на сайті Білого дому, повідомляє Dw.com.

Згідно з документом, "дії і поведінка низки представників уряду Білорусі продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США".

У Вашингтоні відзначають, що в Білорусі, як і раніше, порушуються права людини, а влада залучена в корупційні схеми.

Указ про санкції щодо білоруської влади вперше був виданий в 2006 році Джорджем Бушем.

Колишній президент США розпорядився заарештувати фінансові рахунки президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також деяких високопоставлених чиновників.

Санкції були введені у зв'язку з президентськими виборами в Білорусі, які в США і ЄС визнали недемократичними.

Теми: ТрампСШАБілорусьсанкції
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