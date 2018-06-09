Трамп продовжив санкції проти білоруських чиновників
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій щодо деяких представників влади Білорусі.
Відповідний указ, адресований Конгресу США, опублікований на сайті Білого дому, повідомляє Dw.com.
Згідно з документом, "дії і поведінка низки представників уряду Білорусі продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США".
У Вашингтоні відзначають, що в Білорусі, як і раніше, порушуються права людини, а влада залучена в корупційні схеми.
Указ про санкції щодо білоруської влади вперше був виданий в 2006 році Джорджем Бушем.
Колишній президент США розпорядився заарештувати фінансові рахунки президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також деяких високопоставлених чиновників.
Санкції були введені у зв'язку з президентськими виборами в Білорусі, які в США і ЄС визнали недемократичними.