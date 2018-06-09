У Росії змінюють правила призову на строкову службу

Міністерство оборони Росії готує зміни в правила призову на строкову службу, які допоможуть "відсіяним" за станом здоров'я потрапити в армію.

Про це повідомляють "Известия".

Відзначається, що зміни хочуть внести в закон "Про військовий обов'язок і військову службу", а також в положення про призов. Поправки до положення планують остаточно сформувати і схвалити до липня цього року.

Згідно зі змінами, призовників хочуть поділити на дві категорії – з військовими званнями і без них.

Для призовників, які не мають військових звань і перебувають у запасі (це, наприклад, всі вчорашні школярі) термін служби будуть відраховувати з дня присвоєння звання. Згідно з проектом змін, військовий квиток із записом "рядовий" такі бійці повинні отримати "до вибуття зі збірного пункту суб'єкта федерації до місця проходження військової служби".

Для призовників, які мають військові звання, але не значаться в запасі, початком служби буде день наказу воєнкома про направлення до військової частини.

Категорія громадян, які не значаться в запасі, але мають військові звання, - нова. Вона з'явилася на початку 2018 року, після вступу в силу низки поправок в закон "Про військовий обов'язок і військову службу".

Це молоді люди, які раніше при проходженні військово-медичної комісії були визнані обмежено придатними і зараховані в запас у званні "рядовий".

Нова редакція нормативних актів дасть їм право добровільно пройти медкомісію ще раз, щоб встановити, що рядовий здоровий або придатний до служби з незначними обмеженнями. У такому випадку його зарахують в категорію громадян, які мають звання, але не перебувають у запасі, і він буде підлягати призову на загальних підставах.

Відзначається, що щорічно від військової служби за станом здоров'я в РФ звільняється близько 30% призовників. Поправки ж дозволять добровільно пройти медкомісію заново будь-якому призовнику у віці від 18 до 27 років.

У розроблених Міноборони документах зазначається, що зміни дозволять молодим людям "реалізувати своє конституційне право і обов'язки з захисту Вітчизни".