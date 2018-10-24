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Найєм вимагає в суді від адвоката своїх кривдників 100 тисяч за моральну шкоду

Середа, 24 жовтня 2018, 16:54

Народний депутат Мустафа Найєм позивається до адвоката своїх нападників Олега Іщенка і вимагає визнати неправдивою його заяву про те, що саме політик почав конфлікт, а також виплатити компенсацію моральної шкоди у 100 тисяч гривень.

Про це повідомив юрист і брат депутата Масі Найєм у Facebook.

За його словами, 4 травня о 12.30 у Києві відбулась прес-конференція на тему: "Конфлікт Мустафи Найєма з точки зору Діаспори чеченського народу в Україні".

Там Іщенко, говорячи про подію, зазначив, що нібито є відео, на якому видно, як саме Мустафа Найєм "перший добігає водійських дверей автомобіля "Гелендваген", і саме він починає з'ясовувати стосунки, лізе у цей автомобіль".

"Дана інформація недостовірна, що підтверджується повною версією відео інциденту", - зазначив Масі Найєм.

Він додав, що про деталі позову, час та місце розгляду справи повідомить пізніше.

Як повідомлялося, 30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти – Магомеду-Аміну Саітову, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Наразі усі підозрювані вже не перебувають під арештом.

26 липня УП опублікувала нове відео нападу на Найєма.

19 вересня поліція завершила досудове розслідування справи щодо побиття нардепа Мустафи Найєма.

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Українська правда

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Теми: Найємсуд
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