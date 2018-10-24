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Найем требует в суде от адвоката своих обидчиков 100 тысяч за моральный ущерб

Среда, 24 октября 2018, 16:54

Народный депутат Мустафа Найем подал иск в суд на адвоката своих обидчиков Олега Ищенко и требует признать неправдивой его заявление о том, что именно политик начал конфликт, а также выплатить компенсацию морального ущерба в 100 тысяч гривен.

Об этом сообщил юрист и брат депутата Маси Найем в Facebook.

По его словам, 4 мая в 12.30 в Киеве состоялась пресс-конференция на тему: "Конфликт Мустафа Найем с точки зрения Диаспоры чеченского народа в Украине".

Там Ищенко, говоря о событии, отметил, что якобы есть видео, на котором видно, как Мустафа Найем "первый подходит к водительской двери автомобиля "Гелендваген" и именно он начинает выяснять отношения, лезет в этот автомобиль".

"Данная информация недостоверная, что подтверждается полной версией видео инцидента", - отметил Маси Найем.

Он добавил, что о деталях иска, времени и месте рассмотрения дела сообщит позже.

Как сообщалось, 30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему Магомеду-Амину Саитову – заочно ст. 296 и 122 "умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Сейчас все подозреваемые уже не находятся под арестом.

26 июля УП опубликовала новое видео нападения на Найема.

19 сентября полиция завершила досудебное расследование дела об избиении нардепа Мустафы Найема.

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Украинская правда
Темы: Найемсуд
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