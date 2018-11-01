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Синоптики розповіли, яким буде листопад

Четвер, 1 листопада 2018, 08:39
Синоптики розповіли, яким буде листопад

Середня місячна температура в листопаді передбачається 1-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Місячна кількість опадів очікується 25-50 мм, в горах місцями 60-105 мм, що в Карпатах, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельницькій областях менше середніх багаторічних значень (65-79%), а на решті території в межах них (80-100%).

Зазвичай у листопаді середня місячна температура повітря складає 0-7° тепла.

Абсолютний мінімум температури буває 15-24° морозу, у північних, східних областях місцями 25-31°, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу. Абсолютний максимум – 16-24° тепла, у Чернівецькій, центральних областях та південній частині місцями  25-29º, на півдні Одещини та в Криму до 30°.

Середня місячна кількість опадів зазвичай складає 30-61 мм, в Карпатах, на Закарпатті  до 62-142 мм.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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