Синоптики розповіли, яким буде листопад

Середня місячна температура в листопаді передбачається 1-7° тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Місячна кількість опадів очікується 25-50 мм, в горах місцями 60-105 мм, що в Карпатах, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельницькій областях менше середніх багаторічних значень (65-79%), а на решті території в межах них (80-100%).

Зазвичай у листопаді середня місячна температура повітря складає 0-7° тепла.

Абсолютний мінімум температури буває 15-24° морозу, у північних, східних областях місцями 25-31°, на півдні Криму та Одещини 8-13° морозу. Абсолютний максимум – 16-24° тепла, у Чернівецькій, центральних областях та південній частині місцями 25-29º, на півдні Одещини та в Криму до 30°.

Середня місячна кількість опадів зазвичай складає 30-61 мм, в Карпатах, на Закарпатті до 62-142 мм.