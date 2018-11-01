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РПЦ власними руками знищує УПЦ МП – Клімкін

Четвер, 1 листопада 2018, 14:22

Російська православна церква копіює політику російського державного керівництва, яке увійшло в конфронтацію з цілим світом, і це веде до справжнього розколу в православній церкві.

Про це у своїй колонці на "Українській правді" пише міністр закордонних справ Павло Клімкін.

"РПЦ змушує УПЦ МП втікати від реальності, самоізолюватися й маргіналізуватися. РПЦ практично сама своїми руками знищує УПЦ МП", - констатує він.

За словами дипломата, Російська православна церква веде політику настирливого саморуйнування.

"Імперії справді, як правило, руйнують самі себе зсередини. Схоже, що такий же шлях схильні обирати і їхні церкви", - пише міністр.

Клімкін переконаний, що для УПЦ Московського патріархату краще було активно долучитися до дискусії про майбутнє Української єдиної помісної церкви, а не заважати цьому процесу.

"З огляду на традиційно сильні позиції та масштаб УПЦ МП, це дало б змогу її ієрархам (принаймні тим, які цього хочуть) справляти чи не вирішальний вплив на процес об’єднання, стати незамінним творцем нової Української церкви", - зазначає він.

Міністр пригадав, як патріарх Кирил у своїй заяві назвав РПЦ "островом свободи".

"Як мені здається, не зовсім вдала метафора, адже так в СРСР називали комуністичну Кубу … Свобода від кого й від чого? Виходить, що від думки Вселенського патріархату, а це вже не що інше, як розкол", - каже Клімкін.

За його словами, РПЦ сама й посіяла зерна такого розколу, коли підтримала агресію Росії проти України і коли бойкотувала Всеправославний собор 2016 року на Криті.

Українська правда
Теми: церкваРосіяКлімкінтомос
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