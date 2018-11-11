Более 75 военных, среди которых более 20 генералов, привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года.

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал министр обороны Степан Полторак.

По его словам, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все и по полной - это огромные деньги.

Однако, по словам министра, есть и другая проблема - после увольнений и расследований в настоящее время существует не только недостаток средств для охраны режимных объектов, но и недостаток кадров, которые согласились бы взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

"После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе - более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - констатирует Полторак.

Напомним, в ночь на 9 октября начались взрывы на 6-м арсенале Минобороны. В течение суток с 16-километровой зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.

ГСЧС в Черниговской области сообщала, что на арсенале вблизи Ични хранилось 88 тысяч тонн боеприпасов. Однако в Генштабе Вооруженных сил заявляли, что эта цифра отличается от реальной примерно в 1,5-2 раза.

Силовые ведомства подозревают диверсию на складах и предполагают, что на арсенале была заложена взрывчатка.

16 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

В течение 19 октября пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли 1283 взрывоопасных предметов вокруг территории 6 арсенала.

22 октября МВС сообщило, что взрывы на арсенале вблизи Ични прекратились.

7 ноября военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.