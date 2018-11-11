Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак: Из-за взрывов на складах наказали 20 генералов

Воскресенье, 11 ноября 2018, 11:24
Полторак: Из-за взрывов на складах наказали 20 генералов

Более 75 военных, среди которых более 20 генералов, привлекли к ответственности из-за взрывов, происходивших на складах боеприпасов за последние три года.

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал министр обороны Степан Полторак.

По его словам, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты из-за проблем с финансированием, а восстановить все и по полной - это огромные деньги.

Однако, по словам министра, есть и другая проблема - после увольнений и расследований в настоящее время существует не только недостаток средств для охраны режимных объектов, но и недостаток кадров, которые согласились бы взять на себя ответственность, осознавая недостаток средств.

"После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе - более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - констатирует Полторак.

Напомним, в ночь на 9 октября начались взрывы на 6-м арсенале Минобороны. В течение суток с 16-километровой зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек.

ГСЧС в Черниговской области сообщала, что на арсенале вблизи Ични хранилось 88 тысяч тонн боеприпасов. Однако в Генштабе Вооруженных сил заявляли, что эта цифра отличается от реальной примерно в 1,5-2 раза.

Силовые ведомства подозревают диверсию на складах и предполагают, что на арсенале была заложена взрывчатка.

16 октября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в момент начала взрывов на арсенале №6 в зоне контроля работал неидентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

В течение 19 октября пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли 1283 взрывоопасных предметов вокруг территории 6 арсенала.

22 октября МВС сообщило, что взрывы на арсенале вблизи Ични прекратились.

7 ноября военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныПолтораквзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Минобороны
Украинские защитники за неделю освободили 14 кв км территории – Маляр
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: