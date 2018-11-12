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Мартиненко хоче отримати вирок до створення Антикорсуду - ЦПК

Понеділок, 12 листопада 2018, 14:08

В "Центрі протидії корупції" заявляють, що справу екс-депутата Миколи Мартиненка прискорюють у його інтересах.

Про це заявила виконавчий директор "Центру протидії корупції" Дарія Каленюк, передає Радіо Свобода.

"Ми спостерігаємо прискорення справи. Припускаю, в інтересах Мартиненка встигнути отримати виправдувальний вирок до того, як почне роботу Антикорупційний суд. Це дасть йому змогу виправдатися і в суді Швейцарії", – зазначила вона.

У ЦПК справу Мартиненка називають знаковою, адже пов'язані з ним "менеджери у різних галузях працювали на нього, а не в інтересах держави".

Сьогодні суд продовжив долучення доказів до справи, і встиг розглянути понад 20 томів.

Прокурори попросили перерву, щоб занести ще частину з понад 200 томів, "цілої автівки" доказів.

Наступне засідання відбудеться 19 листопада.

Шевченківський райсуд Києва розглядає справу проти Мартиненка щодо заволодіння коштами двох стратегічно важливих державних підприємств України: "Східного гірничо-збагачувального комбінату" та "Енергоатома".

За даними НАБУ, державі завдано шкоду на суму понад 695 млн грн ("СхідГЗК" – 17,29 млн дол. США, НАЕК "Енергоатом" – 6,4 млн євро).

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20 квітня 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненка в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП "СхідГЗК" при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, у яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК), легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК) та створення злочинної організації (ч.1 ст.255 КК).

22 квітня 2017 року Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.

29 січня 2018 року суд відмовився продовжувати покладені на Мартиненка зобов'язання.

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1 серпня Апеляційний суд Києва скасував рішення першої інстанції, яка повернула на доопрацювання прокурорам справу екс-нардепа Миколи Мартиненка.

22 жовтня у Шевченківському суді Києва відбулося перше засідання по суті у справі Мартиненка.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мартиненкосуд
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