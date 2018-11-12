Мартыненко хочет получить приговор до создания Антикорсуда - ЦПК

В "Центре противодействия коррупции" заявляют, что рассмотрение дела экс-депутата Николая Мартыненко ускоряют в его интересах.

Об этом заявила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дария Каленюк, передает Радио Свобода.

"Мы наблюдаем ускорение дела. Предполагаю, в интересах Мартыненко успеть получить оправдательный приговор до того, как начнет работу Антикоррупционный суд. Это даст ему возможность оправдаться и в суде Швейцарии", - отметила она.

В ГПК дело Мартыненко называют знаковым, ведь связанные с ним "менеджеры в различных отраслях работали на него, а не в интересах государства".

Сегодня суд продлил добавления доказательств к делу, и успел рассмотреть более 20 томов.

Прокуроры попросили перерыв, чтобы занести еще часть из более 200 томов, "целой машины" доказательства.

Следующее заседание состоится 19 ноября.

Шевченковский райсуд Киева рассматривает дело против Мартыненко о завладении средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Энергоатома".

По данным НАБУ, государству нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн ("ВостГОК" – 17,29 млн долл. США, НАЭК "Энергоатом" – 6,4 млн евро).

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20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК"при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го до 2016 года преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджета 17,28 млн долларов ущерба.

Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

29 января 2018 года суд отказался продолжать возложенные на Мартыненкообязательства.

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1 августа Апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которая вернула на доработку прокурорам дело экс-нардепа Николая Мартыненко.

22 октября в Шевченковском суде Киева состоялось первое заседание по существу по делу Мартыненко.