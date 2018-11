Клімкін у Вашингтоні зустрівся з Волкером

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках візиту до США зустрівся зі спеціальним представником Державного департаменту США у справах України Куртом Волкером.

Про це повідомила речник МЗС Катерина Зеленко, пише Радіо Свобода.

"Робочий візит міністра Павла Клімкін в США почали зустріччю зі спеціальним представником Куртом Волкером. Узгодили кроки на міжнародних майданчиках для протидії російським спробам узаконити окупацію. Політичний тиск має бути посилено", – зазначила Зеленко.



У свою чергу Клімкін написав у Twitter, що "звірив годинник" з Волкером.

"Звірили годинник з хорошим другом Куртом Волкером, спеціальним представником у справах України. Час – вашингтонський, порядок денний – український", – розповів міністр.

За словами спецпредставника США, на зустрічі з Клімкіним обговорювали підготовку до засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США.

Good meeting with @PavloKlimkin in DC to prepare for this week’s Strategic Partnership Commission dialogue... https://t.co/Uk9cBzHkr4