Клімкін у Вашингтоні зустрівся з Волкером

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П'ятниця, 16 листопада 2018, 03:50

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках візиту до США зустрівся зі спеціальним представником Державного департаменту США у справах України Куртом Волкером.

Про це повідомила речник МЗС Катерина Зеленко, пише Радіо Свобода.

"Робочий візит міністра Павла Клімкін в США почали зустріччю зі спеціальним представником Куртом Волкером. Узгодили кроки на міжнародних майданчиках для протидії російським спробам узаконити окупацію. Політичний тиск має бути посилено", – зазначила Зеленко.

У свою чергу Клімкін написав у Twitter, що "звірив годинник" з Волкером.

"Звірили годинник з хорошим другом Куртом Волкером, спеціальним представником у справах України. Час – вашингтонський, порядок денний – український", – розповів міністр.

За словами спецпредставника США, на зустрічі з Клімкіним обговорювали підготовку до засідання Комісії стратегічного партнерства Україна – США.

Візит Клімкіна до США триватиме до 16 листопада. У Вашингтоні Клімкін збирається зустрітися з держсекретарем США Майклом Помпео, американськими законодавцями і експертами.

Теми: Клімкін США
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