Климкин в Вашингтоне встретился с Волкером

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках визита в США встретился со специальным представителем Государственного департамента США по делам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, пишет Радио Свобода.

"Рабочий визит министра Павла Климкин в США начали встречей со специальным представителем Куртом Волкером. Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию. Политическое давление должно быть усилено", - отметила Зеленко.

В свою очередь Климкин написал в Twitter, что "сверил часы" с Волкером.

"Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером, специальным представителем по делам Украины. Время - вашингтонское, повестка дня - украинская", - рассказал министр.

По словам спецпредставителя США на встрече с Климкиным обсуждали подготовку к заседанию Комиссии стратегического партнерства Украина - США.

Good meeting with @PavloKlimkin in DC to prepare for this week’s Strategic Partnership Commission dialogue... https://t.co/Uk9cBzHkr4