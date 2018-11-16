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Климкин в Вашингтоне встретился с Волкером

Пятница, 16 ноября 2018, 02:50

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках визита в США встретился со специальным представителем Государственного департамента США по делам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, пишет Радио Свобода.

"Рабочий визит министра Павла Климкин в США начали встречей со специальным представителем Куртом Волкером. Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию. Политическое давление должно быть усилено", - отметила Зеленко.

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В свою очередь Климкин написал в Twitter, что "сверил часы" с Волкером.

"Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером, специальным представителем по делам Украины. Время - вашингтонское, повестка дня - украинская", - рассказал министр.

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По словам спецпредставителя США на встрече с Климкиным обсуждали подготовку к заседанию Комиссии стратегического партнерства Украина - США.

Визит Климкина в США продлится до 16 ноября. В Вашингтоне Климкин собирается встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео, американскими законодателями и экспертами.

Темы: КлимкинСША
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