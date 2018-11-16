Климкин в Вашингтоне встретился с Волкером

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках визита в США встретился со специальным представителем Государственного департамента США по делам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, пишет Радио Свобода.

"Рабочий визит министра Павла Климкин в США начали встречей со специальным представителем Куртом Волкером. Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию. Политическое давление должно быть усилено", - отметила Зеленко.

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Робочий візит Міністра @PavloKlimkin до США розпочали зустріччю з @SpecRepUkraine Куртом Волкером. Узгодили кроки на міжнародних майданчиках задля протидії російським спробам легітимізувати окупацію. Політичний тиск має бути посилений. pic.twitter.com/j07HLSejml — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 15 листопада 2018 р.

В свою очередь Климкин написал в Twitter, что "сверил часы" с Волкером.

"Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером, специальным представителем по делам Украины. Время - вашингтонское, повестка дня - украинская", - рассказал министр.

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По словам спецпредставителя США на встрече с Климкиным обсуждали подготовку к заседанию Комиссии стратегического партнерства Украина - США.

Good meeting with @PavloKlimkin in DC to prepare for this week’s Strategic Partnership Commission dialogue... https://t.co/Uk9cBzHkr4 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 15 листопада 2018 р.

Визит Климкина в США продлится до 16 ноября. В Вашингтоне Климкин собирается встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео, американскими законодателями и экспертами.