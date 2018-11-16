Климкин в Вашингтоне встретился с Волкером

31 просмотр
Пятница, 16 ноября 2018, 03:50

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках визита в США встретился со специальным представителем Государственного департамента США по делам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, пишет Радио Свобода.

"Рабочий визит министра Павла Климкин в США начали встречей со специальным представителем Куртом Волкером. Согласовали шаги на международных площадках для противодействия российским попыткам узаконить оккупацию. Политическое давление должно быть усилено", - отметила Зеленко.

В свою очередь Климкин написал в Twitter, что "сверил часы" с Волкером.

"Сверили часы с хорошим другом Куртом Волкером, специальным представителем по делам Украины. Время - вашингтонское, повестка дня - украинская", - рассказал министр.

По словам спецпредставителя США на встрече с Климкиным обсуждали подготовку к заседанию Комиссии стратегического партнерства Украина - США.

Визит Климкина в США продлится до 16 ноября. В Вашингтоне Климкин собирается встретиться с госсекретарем США Майклом Помпео, американскими законодателями и экспертами.

Темы: Климкин США
powered by lun.ua
По теме
Климкин встретится с госсекретарем США во время визита в Вашингтон 14 ноября 2018, 17:50
Климкин: Оккупированный Донбасс не может быть "вживлен" в Украину 13 ноября 2018, 10:23
Климкин: Реакцией на фейковые "выборы" в ОРДЛО станет усиление санкций 10 ноября 2018, 16:34
Все новости
Главные новости
Штаб показал последствия ночного обстрела боевиками поселка на Донетчине
Обвиняемый в госизмене крымский экс-депутат в суде уверяет, что невиновен
Новости дня: нападение на Андреевскую церковь, заявление Рабиновича, задержание экс-снайпера ВВ
МВФ предполагает, что Украина получит транш по новой программе до конца года
Все новости
исследование

Как ожирение влияет на психику

репортаж

Какие тайны скрывает Одесская Опера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів