В УПЦ КП заявили: повідомлення про Собор 22 листопада - фейк

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Неділя, 18 листопада 2018, 11:13

Архієпископ Української православної церкви Київського патріархату, речник УПЦ КП Євстратій Зоря заявив, що поширювані повідомлення про проведення Об'єднавчого Собору 22 листопада - фейк. 

Про це Зоря повідомив 18 листопада на своїй сторінці у Facebook. 

"Мене не дивує, що невідомі аноніми "оголошують" у Фейсбуці церковні Собори. Дивує, яка кількість освічених людей, священнослужителів сприймає таке "оголошення" за чисту монету і поширює його", -  зазначив він. 

"Офіційно засвідчую: поширювана в оголошенні інформація НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ. Лише ОФІЦІЙНЕ повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена", - підкреслив речник УПЦ КП. 

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Нагадаємо, 15 листопада Зоря наголосив, що дату Об'єднавчого Собору оголосять офіційно. За його словами, "доки вона офіційно не оголошена - по суті дати немає".

У свою чергу колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко заявляв, що проведення Об’єднавчого собору планується на 22 листопада.

В УПЦ МП заявили, що їхня участь у Соборі неможливаПредстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій заявив, що помісна церква в Україні - це приманка, на яку УПЦ МП "не клює".

13 листопада президент Петро Порошенко зустрівся з представниками УПЦ МП і заявив, що держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церкви.  

Представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви і зустрілися з Порошенком, заявили про сильний тиск.

Українська правда
Теми: церква томос
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