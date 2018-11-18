В УПЦ КП заявили: сообщение о Соборе 22 ноября - фейк

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что распространяемые сообщения о проведении Объединительного Собора 22 ноября - фейк.

Об этом Заря сообщил 18 ноября на своей странице в Facebook.

"Меня не удивляет, что неизвестные анонимы "объявляют" в Фейсбуке церковные Соборы. Удивляет, какое количество образованных людей, священнослужителей принимает такое "объявление" за чистую монету и распространяет его", - отметил он.

"Официально заявляю: распространяемая в объявлении информация НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. Только ОФИЦИАЛЬНОЕ сообщение о дате Собора будет означать, что она уже определена", - подчеркнул пресс-секретарь УПЦ КП.

Читайте также:

Томос для Украины. Что будет с церковью после получения автокефалии

Напомним, 15 ноября Зоря отметил, что дату Объединительного Собора объявят официально. По его словам, "пока она официально не объявлена ​​- по сути даты нет".

В свою очередь бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко заявлял, что проведение Объединительного собора планируется на 22 ноября.

В УПЦ МП заявили, что их участие в Соборе невозможно. Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий заявил, что поместная церковь в Украине - это приманка, на которую УПЦ МП "не клюет".

13 ноября президент Петр Порошенко встретился с представителями УПЦ МП и заявил, что государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церкви.

Представители УПЦ МП, которые поддерживают объединение Украинской православной церкви и встретились с Порошенко, заявили о сильном давлении.