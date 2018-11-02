Матч "Шахтар" - "Динамо" посилено охоронятиме поліція

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П'ятниця, 2 листопада 2018, 14:06

До охорони громадського порядку під час матчу "Шахтар" - "Динамо" 3 листопада у Харкові залучать додаткові сили.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Очікується, що гру відвідають до 20 тисяч уболівальників.

Повідомляється, що охорону публічного порядку забезпечуватимуть майже 2000 правоохоронців: 1 300 працівників Національної поліції, а також придані сили у складі курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба та військовослужбовців Нацгвардії.

Крім того, правоохоронці посилять патрулювання у центрі міста та прилеглій до стадіону території.

Працівники поліції закликають громадян дотримуватися закону та не порушувати публічний порядок.

Матч 14 туру української Прем’єр-ліги "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) відбудеться 3 листопада о 17:00 на стадіоні "Металіст" у Харкові. 

Українська правда
Теми: футбол Харків поліція
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