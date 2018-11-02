В метро Рима двоє українців побили українку і громадянина Індії

594 перегляди
П'ятниця, 2 листопада 2018, 23:07

Двоє 23-річних громадян України в метро Рима після невдалої спроби пограбування побили громадянина Індії і українку, що намагалась його захистити.

Про це пише італійське видання Roma Today.

Ввечері 1 листопада в наземному метрополітені Рим-Лідо, який з'єднує італійську столицю з Остиєю, сталася бійка за участю громадян України. Відео бійки виклав в Facebook користувач David Ognibene.

На ньому видно, як двоє молодих людей агресивно поводяться й чіпляються до іншого пасажира. Один з молодиків українською називає себе фашистом.

Видання зазначає, що, ймовірно, зловмисники намагались пограбувати індійця.

Сварка переросла в бійку, в результаті якої молодий чоловік сильно громадянина Індії та українку, яка намагалася захистити потерпілого.

Пізніше італійські правоохоронці затримали нападників.

Теми: Італія бійка
powered by lun.ua
По темі
В Італії за народження третьої дитини планують виділяти землю 31 жовтня 2018, 15:29
Негода в Італії: четверо людей загинули, 75% Венеції - під водою 29 жовтня 2018, 20:12
Суд визнав Італію винною у порушенні прав "боса босів" мафії 26 жовтня 2018, 10:57
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Порошенко незабаром зустрінеться з Варфоломієм - Луценко
Садовий відповів на пропозицію Тимошенко
В США почалася атака пранкерів з РФ проти визнання Голодомору геноцидом
Усі новини
опитування

Кожен другий вважає, що шльопнути дитину по попі – не насильство

здоров'я

8 речей, які стаються з вашим тілом, коли ви їсте цукор