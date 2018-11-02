В метро Рима двоє українців побили українку і громадянина Індії

Двоє 23-річних громадян України в метро Рима після невдалої спроби пограбування побили громадянина Індії і українку, що намагалась його захистити.

Про це пише італійське видання Roma Today.

Ввечері 1 листопада в наземному метрополітені Рим-Лідо, який з'єднує італійську столицю з Остиєю, сталася бійка за участю громадян України. Відео бійки виклав в Facebook користувач David Ognibene.

На ньому видно, як двоє молодих людей агресивно поводяться й чіпляються до іншого пасажира. Один з молодиків українською називає себе фашистом.

Видання зазначає, що, ймовірно, зловмисники намагались пограбувати індійця.

Сварка переросла в бійку, в результаті якої молодий чоловік сильно громадянина Індії та українку, яка намагалася захистити потерпілого.

Пізніше італійські правоохоронці затримали нападників.