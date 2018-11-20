Майно кривдника Найєма арештували частково і з запізненням

На 2 з 3 квартир Саітова Магомеда-Аміна, який 30 квітня вдарив народного депутата Мустафу Найєма під час суперечки в центрі Києва, накладено арешт.

Про це повідомляє брат нардепа, юрист Масі Найєм у Facebook.

Він нагадує: "Із метою відшкодування шкоди ми подали цивільний позов у кримінальному провадженні проти підозрюваного Саітова Магомеда-Аміна (який наніс Мустафі удари в обличчя, в результаті яких було 2 переломи; та який втік у Баку одразу після інциденту). На забезпечення позову було подано клопотання про арешт майна підозрюваного".

"11 жовтня відбулося засідання Шевченківського суду, на якому суддя розглянув та задовольнив відповідне клопотання (цей висновок випливає з витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 19 листопада)", – зазначає Масі Найєм.

Ухвалу суд у таких випадках передає слідчому або прокурору, а ті мають негайно подати до державного реєстратора заяву про реєстрацію обтяження. Реєстрація обтяжень (зокрема, арешту) здійснюється протягом 2 днів з моменту реєстрації такої заяви.

"Не дивлячись на це, станом на 12:28 5 листопада, тобто через 25 днів після засідання, майно арештовано не було", – повідомляє брат нардепа.

Захист Мустафи Найєма подав скаргу на бездіяльність реєстратора та заяву про вчинення кримінального правопорушення.

"Скарга була розглянута по суті 14 листопада, на підставі заяви було зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2 статті 382 ККУ", – констатує Масі Найєм.

"19 листопада ми зробили витяг із реєстру повторно. І що ми побачили? Що 17 жовтня рішенням реєстратора (Кендзьора Вікторія, департамент з питань реєстрації КМДА) від 5 листопада (ні, це не помилка, саме так – 17.10 рішенням від 05.11) було накладено арешт на майно підозрюваного на підставі ухвали Шевченківського суду (провадження 1-кс/761/26039/2018, у справі 761/38431/18) від 11.10.2018", – обурюється він.

"Тобто аж через 25 днів, а не через 2, як має бути, після скарг та заяв про вчинення кримінального правопорушення реєстратор все ж зареєстрував арешт. Арешт, до речі, накладений вибірково: на 2 з 3 квартир підозрюваного", – додав Масі Найєм.

30 квітня під час конфлікту на дорозі біля Бессарабського ринку у Києві декілька чолвіків напали на нардепа Найєма й зламали йому щелепу. Це зафіксували відеокамери.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Згодом підозрюваному у побитті Мустафи Найєма Умолту Темербулатову пом‘якшили запобіжний захід на особисте зобов‘язання. Також суд відпустив з-під арешту Магомеда-Саліха Саітова.

24 липня Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт Магомеду-Аміну Саітову, який втік до Азербайджану. Азейрбаджан відмовив в його екстрадиції.

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