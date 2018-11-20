Имущество обидчика Найема арестовали частично и с опозданием

На 2 из 3 квартир Саитова Магомеда-Амина, который 30 апреля ударил народного депутата Мустафу Найема во время спора в центре Киева, наложен арест.

Об этом сообщает брат нардепа, юрист Маси Найем в Facebook.

Он напоминает: "С целью возмещения ущерба мы подали гражданский иск в уголовном производстве против подозреваемого Саитова Магомеда-Амина (который нанес Мустафе удары в лицо, в результате которых было 2 перелома, и который сбежал в Баку сразу после инцидента). В обеспечение иска было подано ходатайство об аресте имущества подозреваемого".

"11 октября состоялось заседание Шевченковского суда, на котором судья рассмотрел и удовлетворил соответствующее ходатайство (этот вывод следует из выписки из реестра прав на недвижимое имущество по состоянию на 19 ноября)", – отмечает Маси Найем.

Решение суд в таких случаях передает следователю или прокурору, а те должны немедленно подать государственному регистратору заявление о регистрации обременения. Регистрация обременений (в частности, ареста) осуществляется в течение 2 дней с момента регистрации такого заявления.

"Несмотря на это, по состоянию на 12:28 5 ноября, то есть через 25 дней после заседания, имущество арестовано не было", – сообщает брат нардепа.

Защита Мустафы Найема подала жалобу на бездействие регистратора и заявление о совершении уголовного преступления.

"Жалоба была рассмотрена по существу 14 ноября, на основании заявления было зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 статьи 382 УК", – констатирует Маси Найем.

"19 ноября мы сделали выписку из реестра повторно. И что мы увидели? Что 17 октября решением регистратора (Кендзера Виктория, департамент по вопросам регистрации КГГА) от 5 ноября (нет, это не опечатка, именно так – 17.10 решением от 05.11) был наложен арест на имущество подозреваемого на основании постановления Шевченковского суда (производство 1-кс/761/26039/2018, по делу 761/38431/18) от 11.10.2018", – возмущается он.

"То есть только через 25 дней, а не через 2, как должно быть, после жалоб и заявлений о совершении уголовного преступления регистратор все же зарегистрировал арест. Арест, кстати, наложен избирательно: на 2 из 3 квартир подозреваемого", – добавил Маси Найем.

30 апреля во время конфликта на дороге возле Бессарабского рынка в Киеве группа мужчин напала на нардепа Найема, сломав ему челюсть. Это зафиксировали видеокамеры.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

Позже подозреваемому в избиении Мустафы Найема Умолту Темербулатову смягчили меру пресечения на личное обязательство. Также суд отпустил из-под ареста Магомеда-Салиха Саитова.

24 июля Шевченковский райсуд Киева отказался продлить заочный арест Магомеду-Амину Саитова, сбежавшему в Азербайджан. Азейрбаджан отказал в его экстрадиции.

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