Холодницький: Рада заблокувала слідство щодо Березкіна

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що слідство щодо злочинної діяльності нардепа Станіслава Березкіна про розкрадання 20 мільйонів доларів "Ощадбанку".

Про це він розповів журналістам після проваленого голосування у Верховній Раді за зняття недоторканності з нардепа.

За його словами, прокуратура підписує подання на притягнення до кримінальної відповідальності депутата тоді, коли є відповідні ознаки, і тим самим виконує свої функції.

"Я не розумію, як працювати антикорупційним органам, коли всі наші намагання довести справу до суду і довести вину або невинуватість особи, постійно блокуються", - сказав Холодницький

Він додав, що це вже не перше подання, яке було направлено до парламенту і заблоковане.

"Ми розслідували це провадження близько півтора року, були проведені всі необхідні слідчі дії, десятьом особам оголошені підозри, є чітка доказова база, що саме ця особа виступає організатором вчинення цього злочину", - заявив антикорупційний прокурор.

При цьому він наголосив, що депутати все одно чомусь не побачили доказів вини Березкіна.

"Вибачте, але щоб бути замовником вбивства, не обов'язково самому натискати на курок. Ми доводимо і матеріалами слідства, і негласними розшуковими діями, показами свідків, що саме ця особа давала необхідні вказівки, контролювала процес і зробила все, щоб отримати кредит фактично за підробленими документами", - наголосив Холодницький.

"Наразі слідство фактично по цій конкретній особі заблоковане, бо немає згоди на притягнення. Тож по депутату справа буде виділена в окреме кримінальне провадження", - додав він.

Керівник САП зазначив, що на його думку, рішення Ради було не юридичним, а політичним.

Він наголосив, що зі свого боку прокурори готові нести відповідальність за цю справу у суді, навіть якщо цю програють її.

Разом з тим Холодницький сказав, що повторного подання на Березкіна не буде, бо немає нових аргументів для парламентарів.

Також прокурор розповів, що наразі правоохоронними органами вживаються дії, щоб повернути в Україну доньку нардепа, яка теж причетна до справи розкрадання Ощаду і переховується за кордоном.

Як повідомлялося, 20 листопада Верховна Рада відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна.

Подання на притягнення Березкіна до відповідальності озвучив генпрокурор Юрій Луценко. Він розповів, що САП підозрює Березкіна у справі про розкрадання в "Ощадбанку".

Нагадаємо, у кінці 2016 року повідомлялося, що державний "Ощадбанк" відсудив у співвласників агрохолдингу "Креатив" Юрія Давидова та Максима Березкіна, 200 мільйонів доларів. Всього Березкін і Давидов винні "Ощадбанку" 300 мільйонів доларів за фіктивними кредитами.

7 листопада генпрокурор подав до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту нардепа Станіслава Березкіна.

У справі про привласнення коштів "Ощаду" правоохоронці затримували сина Березкіна Максима. Проте згодом суд відпустив його під заставу у 5 мільйонів гривень.

Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Всі вони вийшли під заставу.

Слідство вважає, що упродовж вересня 2013 – січня 2014 року бенефіціари "Креативу" у змові зі службовцями АТ "Ощадбанк", ТОВ "ЗМЖ", працівниками ПАТ "Креатив Груп" і ТОВ "Кредитне Брокерське Агентство" заволоділи 20 мільйонами доларів.

Банк уклав з "Креативом" договір на 20 мільйонів доларів кредиту, хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на 7 мільйонів.

Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив".

Нардепа підозрюють у вчинені злочинів передбачених ч.3 ст.27 (види співучасників), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Зокрема, за ч.3 ст.27 ККУ Березкін виступає організатором злочину.

19 листопада регламентний комітет Ради дозволив зняти недоторканність з Березкіна.