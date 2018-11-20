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Холодницкий: Рада заблокировала следствие по Березкину

Вторник, 20 ноября 2018, 11:35

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что следствие относительно преступной деятельности нардепа Станислава Березкина о хищении 20 миллионов долларов "Ощадбанка".

Об этом он рассказал журналистам после проваленного голосования в Верховной Раде за снятие неприкосновенности с нардепа.

По его словам, прокуратура подписывает представление на привлечение к уголовной ответственности депутата тогда, когда есть соответствующие признаки, и тем самым выполняет свои функции.

"Я не понимаю, как работать антикоррупционным органам, когда все наши попытки довести дело до суда и доказать вину или невиновность, постоянно блокируются", - сказал Холодницкий

Он добавил, что это уже не первое представление, которое было направлено в парламент и заблокировано.

"Мы расследовали это производство около полутора лет, были проведены все необходимые следственные действия, десяти лицам объявлены подозрения, есть четкая доказательная база, что именно этот человек выступает организатором совершения преступления", - заявил антикоррупционный прокурор.

При этом он подчеркнул, что депутаты все равно почему-то не увидели доказательств вины Березкина.

"Извините, но чтобы быть заказчиком убийства, не обязательно самому нажимать на курок. Мы доказываем и материалам следствия, и негласными розыскными действиями, показаниями свидетелей, что именно этот человек давал необходимые указания, контролировал процесс и сделал все, чтобы получить кредит фактически по поддельным документам", - подчеркнул Холодницкий.

"Следствие фактически по этой конкретному нардепу заблокировано, потому что нет согласия на привлечение (к ответственности - ред). Поэтому по депутату дело будет выделено в отдельное уголовное производство", - добавил он.

Руководитель САП отметил, что по его мнению, решение Рады было не юридическим, а политическим.

Он отметил, что со своей стороны прокуроры готовы нести ответственность за это дело в суде, даже если проиграют его.

Вместе с тем Холодницкий сказал, что повторного представления на Березкина не будет, потому что нет новых аргументов для парламентариев.

Также прокурор рассказал, что сейчас правоохранительными органами принимаются действия, чтобы вернуть в Украину дочь нардепа, которая тоже причастна к делу разворовывания Ощада и скрывается за границей.

Как сообщалось, 20 ноября Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина.

Представление на привлечение Березкина к ответственности озвучил генпрокурор Юрий Луценко. Он рассказал, что САП подозревает Березкина по делу о хищениях в "Ощадбанке".

Напомним, в конце 2016 года сообщалось, что государственный "Ощадбанк" отсудил у совладельцев агрохолдинга "Креатив" Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 миллионов долларов. Всего Березкин и Давыдов должны "Ощадбанку" 300 миллионов долларов по фиктивным кредитам.   

7 ноября генпрокурор подал в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста нардепа Станислава Березкина.

По делу о присвоении средств "Ощадбанка" правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 миллионов гривен.

Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года – 2014 года бенефициары "Креатива" в сговоре со служащими АО "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ", работниками ПАО "Креатив Групп" и ООО "Кредитное Брокерское Агентство" завладели 20 миллионами долларов.

Банк заключил с "Креативом" договор на 20 миллионов долларов кредита, хотя  обеспечение компании позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были учредителями холдинга "Креатив".

Нардепа подозревают по ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (отмывание денежных средств) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

В частности, по ч.3 ст.27 УКУ Березкин выступает организатором преступления.

19 ноября регламентный комитет Рады разрешил снять неприкосновенность с Березкина.

Яна Миланова, УП
Темы: ХолодницкийАнтикоррупционная прокуратураВерховная Раданеприкосновенность
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