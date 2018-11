Офіційний Вашингтон вшановує 85-ті роковини Голодомору, спричиненого режимом Сталіна, підкресливши, що Кремль досі намагається зруйнувати українську самоідентичність.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США.

"Цього місяця ми приєднуємось до українців по всьому світу у вшануванні 85-тих роковин Голодомору, коли мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом до смерті режимом Йосифа Сталіна", - сказано в документі.

У Держдепі підкреслили, що Радянський Союз здійснив варварське захоплення української землі та забрав врожай з навмисною політичною метою - підкорити український народ і націю.

"Сьогодні українці знову вмирають в результаті намагань Росії знищити їхню ідентичність і західні прагнення народу України. Російська агресія, що триває на сході України, спричинила понад 10 тисяч смертей. Тим не менше, Росія не переможе незламний український дух, так само як і не задушить прагення українців до кращого майбутнього", - заявили у Держдепі США.

У документі вказнано, що, вшановуючи мільйони невинних жертв Голодомору, США підтверджують непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та право українців обирати свій власний шлях.

This month we join Ukrainians in marking the 85th anniversary of the Holodomor. As we remember the Holodomor’s millions of innocent victims, we reaffirm our support for #Ukraine’s national sovereignty and territorial integrity, Ukrainian people’s right to chart their own course. pic.twitter.com/TXpjO8egjb