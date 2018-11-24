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США про Голодомор: Сьогодні Росія знову намагається знищити українську ідентичність

Субота, 24 листопада 2018, 00:04
США про Голодомор: Сьогодні Росія знову намагається знищити українську ідентичність

Офіційний Вашингтон вшановує 85-ті роковини Голодомору, спричиненого режимом Сталіна, підкресливши, що Кремль досі намагається зруйнувати українську самоідентичність.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США.

"Цього місяця ми приєднуємось до українців по всьому світу у вшануванні 85-тих роковин Голодомору, коли мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом до смерті режимом Йосифа Сталіна", - сказано в документі.

У Держдепі підкреслили, що Радянський Союз здійснив варварське захоплення української землі та забрав врожай з навмисною політичною метою - підкорити український народ і націю.

"Сьогодні українці знову вмирають в результаті намагань Росії знищити їхню ідентичність і західні прагнення народу України. Російська агресія, що триває на сході України, спричинила понад 10 тисяч смертей. Тим не менше, Росія не переможе незламний український дух, так само як і не задушить прагнення українців до кращого майбутнього", - заявили у Держдепі США.

У документі вказнано, що, вшановуючи мільйони невинних жертв Голодомору, США підтверджують непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та право українців обирати свій власний шлях.

Як повідомлялось, вже 21 американський штат визнав Голодомор геноцидом.

4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Теми: голодоморСШАгеноцид
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