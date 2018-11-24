США о Голодоморе: Сегодня Россия вновь пытается уничтожить украинскую индентичнисть

468 просмотров
Суббота, 24 ноября 2018, 01:04

Официальный Вашингтон чтит 85-ю годовщину Голодомора, совершенного режимом Сталина, подчеркнув, что Кремль до сих пор пытается разрушить украинскую самоидентичность.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

"В этом месяце мы присоединяемся к украинцам по всему миру в чествовании 85-й годовщины Голодомора, когда миллионы невинных украинцев были намеренно заморены голодом до смерти режимом Иосифа Сталина", - говорится в документе.

В Госдепе подчеркнули, что Советский Союз осуществил варварский захват украинской земли и забрал урожай с нарочитой политической целью - покорить украинский народ и нацию.

"Сегодня украинцы снова умирают в результате попыток России уничтожить их идентичность и западные сутремления народа Украины. Российская агрессия, которая продолжается на востоке Украины, стала причиной более 10 000 смертей. Тем не менее, Россия не победит несокрушимый украинский дух, так же как и не задушит стремление украинцев к лучшему будущему", - заявили в Госдепе США.

В документе указано, что, почитая миллионы невинных жертв Голодомора, США подтверждают непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и право украинцев выбирать свой собственный путь.

Как сообщалось, уже 21 американский штат признал Голодомор геноцидом.

4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Темы: голодомор США геноцид
powered by lun.ua
По теме
Сенат Польши единогласно принял постановление к годовщине Голодомора 21 ноября 2018, 13:32
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом 21 ноября 2018, 10:38
Почти половина украинцев считает виновным в Голодоморе Сталина 20 ноября 2018, 14:38
Все новости
Главные новости
Пенсионный фонд Украины подтвердил сотрудничество с Россией в вопросах крымчан
Заповедник против УПЦ МП: Отменена незаконная перерегистрация Почаевской лавры
Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов
В Польше возбудили дело из-за наклейки с трезубцем на авто украинца
Все новости
Жизнь

25 обычных моментов, за которые хочется прошептать миру "благодарю"

Instagram дня

Дизайнер, влюбленный в месяц, монтирует невероятные фото

Поиск по сайту
Архив
Весь архів