Официальный Вашингтон чтит 85-ю годовщину Голодомора, совершенного режимом Сталина, подчеркнув, что Кремль до сих пор пытается разрушить украинскую самоидентичность.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

"В этом месяце мы присоединяемся к украинцам по всему миру в чествовании 85-й годовщины Голодомора, когда миллионы невинных украинцев были намеренно заморены голодом до смерти режимом Иосифа Сталина", - говорится в документе.

В Госдепе подчеркнули, что Советский Союз осуществил варварский захват украинской земли и забрал урожай с нарочитой политической целью - покорить украинский народ и нацию.

"Сегодня украинцы снова умирают в результате попыток России уничтожить их идентичность и западные сутремления народа Украины. Российская агрессия, которая продолжается на востоке Украины, стала причиной более 10 000 смертей. Тем не менее, Россия не победит несокрушимый украинский дух, так же как и не задушит стремление украинцев к лучшему будущему", - заявили в Госдепе США.

В документе указано, что, почитая миллионы невинных жертв Голодомора, США подтверждают непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и право украинцев выбирать свой собственный путь.

This month we join Ukrainians in marking the 85th anniversary of the Holodomor. As we remember the Holodomor’s millions of innocent victims, we reaffirm our support for #Ukraine’s national sovereignty and territorial integrity, Ukrainian people’s right to chart their own course. pic.twitter.com/TXpjO8egjb