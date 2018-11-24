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США о Голодоморе: Сегодня Россия вновь пытается уничтожить украинскую идентичность

Суббота, 24 ноября 2018, 00:04
США о Голодоморе: Сегодня Россия вновь пытается уничтожить украинскую идентичность

Официальный Вашингтон чтит 85-ю годовщину Голодомора, совершенного режимом Сталина, подчеркнув, что Кремль до сих пор пытается разрушить украинскую самоидентичность.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

"В этом месяце мы присоединяемся к украинцам по всему миру в чествовании 85-й годовщины Голодомора, когда миллионы невинных украинцев были намеренно заморены голодом до смерти режимом Иосифа Сталина", - говорится в документе.

В Госдепе подчеркнули, что Советский Союз осуществил варварский захват украинской земли и забрал урожай с нарочитой политической целью - покорить украинский народ и нацию.

"Сегодня украинцы снова умирают в результате попыток России уничтожить их идентичность и западные сутремления народа Украины. Российская агрессия, которая продолжается на востоке Украины, стала причиной более 10 000 смертей. Тем не менее, Россия не победит несокрушимый украинский дух, так же как и не задушит стремление украинцев к лучшему будущему", - заявили в Госдепе США.

В документе указано, что, почитая миллионы невинных жертв Голодомора, США подтверждают непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и право украинцев выбирать свой собственный путь.

Как сообщалось, уже 21 американский штат признал Голодомор геноцидом.

4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: голодоморСШАгеноцид
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