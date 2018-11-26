Ляшко пропонує дозволити вибори президента при воєнному стані

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко пропонує змінити закон про воєнний стан, аби навіть у разі його запровадження можна було провести вибори.

Про це він написав у Facebook у ніч на 26 листопада.

"Є всі підстави розглянути введення воєнного стану", – зазначив тоді нардеп.

"Але скасування президентських виборів – це теж загроза для держави, яка провокує узурпацію влади, яка спровокує спротив суспільства на вулиці. І все це може втягнути Україну в хаос і анархію, що для Москви означатиме перемогу", – заявив Ляшко.

"Єдине логічне для держави рішення – зміна закону про воєнний стан. Введення норми, що під час військового стану президентські і парламентські вибори можуть відбуватися", – переконаний він.

На думку Ляшка, Верховна Рада має розглянути це на позачерговому засіданні в понеділок.

Водночас, у коментарі каналу "Newsone" лідер "Радикальної партії" сказав: "Чи є адекватною відповіддю на дії Росії в Азовському морі введення воєнного стану – у мене є сумніви. Скажу чесно, великі сумніви. Воєнний стан треба було вводити в 2014 році".

25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. За даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків із захоплених кораблів Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду на позачерговому засіданні в понеділок розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає позачергове засідання парламенту на 16:00 26 листопада.

Збройні Сили України приведено в повну бойову готовність.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?