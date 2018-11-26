Ляшко пропонує дозволити вибори президента при воєнному стані

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко пропонує змінити закон про воєнний стан, аби навіть у разі його запровадження можна було провести вибори.

Про це він написав у Facebook у ніч на 26 листопада.

"Є всі підстави розглянути введення воєнного стану", – зазначив тоді нардеп.

"Але скасування президентських виборів – це теж загроза для держави, яка провокує узурпацію влади, яка спровокує спротив суспільства на вулиці. І все це може втягнути Україну в хаос і анархію, що для Москви означатиме перемогу", – заявив Ляшко.

"Єдине логічне для держави рішення – зміна закону про воєнний стан. Введення норми, що gід час військового стану президентські і парламентські вибори можуть відбуватися", – переконаний він.

На думку Ляшка, Верховна Рада має розглянути це на позачерговому засіданні в понедлок.

Водночас, у коментарі каналу "Newsone" лідер "Радикальної партії" сказав: "Чи є адекватною відповіддю на дії Росії в Азовському морі введення воєнного стану – у мене є сумніви. Скажу чесно, великі сумніви. Воєнний стан треба було вводити в 2014 році".

25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. За даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За резульатами засіданя РНБО президент Петро Порошенко просить Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликає позачергове засідання парламенту на 16:00 26 листопада.

Збройні Сили України приведено в повну бойову готовність.

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