У порт Керчі прибули затримані ФСБ українські кораблі

У окупований порт Керчі доставили три кораблі ВМС України "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в неділю захопили прикордонні катери ФСБ Росії.

Про це 26 листопада повідомляє сайт Kerch.fm.

Зазначається, що українські кораблі пришвартували на Генмолі.

Сайт пише, що на кораблі "Нікополь" знаходяться люди в спецодязі, схожому на спеціальний морський загін.

"Вони спеціалізуються на розмінуванні та водолазних роботах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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