В порт Керчи прибыли задержанные ФСБ украинские корабли

В оккупированный порт Керчи доставили три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в воскресенье захватили пограничные катера ФСБ России.

Об этом 26 ноября сообщает сайт Kerch.fm.

Украинские корабли пришвартовали на Генмоле.

Сайт пишет, что на корабле "Никополь" находятся люди в спец одежде, похожей на специальный морской отряд.

"Они специализируются на разминировании и водолазных работах", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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