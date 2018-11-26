В порт Керчи прибыли задержанные ФСБ украинские корабли

11559 просмотров
Понедельник, 26 ноября 2018, 10:56

В оккупированный порт Керчи доставили три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в воскресенье захватили пограничные катера ФСБ России.

Об этом 26 ноября сообщает сайт Kerch.fm.

Украинские корабли пришвартовали на Генмоле.

Сайт пишет, что на корабле "Никополь" находятся люди в спец одежде, похожей на специальный морской отряд.

"Они специализируются на разминировании и водолазных работах", - говорится в сообщении.

 

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

 

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

 

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

Читайте также Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Украинская правда
Темы: Крым Росcия ФСБ
powered by lun.ua
По теме
Прокуратура АРК передала в суд более сотни дел о госизмене 25 ноября 2018, 00:22
РФ запретила украинской журналистке въезд в Крым на 10 лет 24 ноября 2018, 15:26
Путин опять приехал в Крым 23 ноября 2018, 15:01
Все новости
Главные новости
Украинские евробонды и акции начали резко снижаться
Лавров: Точка невозврата может быть пройдена
В ЦИК рассказали о выборах в условиях военного положения
В РФ сообщили о состоянии раненных на Азове украинцев
Все новости
психология

Когда и почему у родителей зачастую стресс

соцсети

5 украинок, которые превратили свое материнство на блогерство

Поиск по сайту
Архив
Весь архів