МЗС РФ викликало повіреного в справах України: скаржаться на "агресію"

До Міністерства закордонних справ Росії викликали тимчасово повіреного в справах України в РФ через нібито "провокаційні дії України в районі Керченської протоки".

Про це повідомила в понеділок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі телеканалу "Росія-24", передає ТАСС.

"Сьогодні до Міністерства закордонних справ Російської Федерації буде викликаний тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації, приводом для цього виклику є агресивні і провокаційні дії української сторони", - заявила вона.

За словами Захарової, "мова вже йде не тільки про недотримання правових норм, а про сплановану провокацію і агресивні дії"

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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