МИД РФ вызвал поверенного в делах Украины: жалуются на "агрессию"

В Министерство иностранных дел России вызвали временный поверенного в делах Украины в РФ из-за якобы " провокационных действий Украины в районе Керченского пролива".

Об этом сообщила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24", передает ТАСС.

"Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны", - заявила она.

По словам Захаровой, "речь уже идет не только о несоблюдении правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях".

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

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