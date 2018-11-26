Денісова обговорила з Москальковою стан українських моряків

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської колеги Тетяни Москалькової інформації про реальний стан полонених українських моряків і де вони утримуються.

Про це вона написала у Facebook.

"Щойно переговорила з Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації Тетяною Москальковою. Вона повідомила, що за інформацією, розповсюдженою Центром громадських зв’язків ФСБ РФ, українські моряки перебувають на території Росії", - написала омбудсмен.

"За словами Москалькової, вона направила всі необхідні запити до державних органів РФ, щоб з’ясувати скільки громадян України зараз утримуються, в якому вони фізичному стані і чи необхідна їм медична допомога", - додала вона.

Денісова зазначила, що Москалькова пообіцяла повідомити їй всю інформацію згодом.

Також вона розповіла, що готує офіційні запити до голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова, а також до Уповноваженої РФ з прав людини Тетяни Москалькової щодо отримання офіційної інформації про кількість затриманих громадян України, їх стан та місцезнаходження.

А також вимагає надати їм всю необхідну медичну допомогу.

Згодом омбудсмен повідомила, що Москалькова розповіла, що українські моряки знаходяться на території міста Керч.

"Наразі відбувається їх опитування слідчим прикордонного управління ФСБ РФ. За її словами, троє українських моряків перебувають у Керченській лікарні №1. Їх стан оцінюється як неважкий. Москалькова запевнила мене, що їм надана вся необхідна допомога і загрози життю немає", - написала Денісова.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

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