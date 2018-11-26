Денісова обговорила з Москальковою стан українських моряків

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від російської колеги Тетяни Москалькової інформації про реальний стан полонених українських моряків і де вони утримуються.

Про це вона написала у Facebook.

"Щойно переговорила з Уповноваженим з прав людини в Російській Федерації Тетяною Москальковою. Вона повідомила, що за інформацією, розповсюдженою Центром громадських зв’язків ФСБ РФ, українські моряки перебувають на території Росії", - написала омбудсмен.

"За словами Москалькової, вона направила всі необхідні запити до державних органів РФ, щоб з’ясувати скільки громадян України зараз утримуються, в якому вони фізичному стані і чи необхідна їм медична допомога", - додала вона.

Денісова зазначила, що Москалькова пообіцяла повідомити їй всю інформацію згодом.

Також вона розповіла, що готує офіційні запити до голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова, а також до Уповноваженої РФ з прав людини Тетяни Москалькової щодо отримання офіційної інформації про кількість затриманих громадян України, їх стан та місцезнаходження.

А також вимагає надати їм всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіяни захопили три кораблі й поранили 6 українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБОУ начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи. Доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.

За результатами засідання РНБО президент Петро Порошенко просив Верховну Раду розглянути на позачерговому засіданні в понеділок рішення про запровадження воєнного стану в Україні.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні Сили України привели у повну бойову готовність.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?