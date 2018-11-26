Денисова требует от РФ информацию о количестве и состоянии пленных украинских моряков
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой информацию о реальном состоянии пленных украинских моряков и где они содержатся.
Об этом она написала в Facebook.
"Только переговорила с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москалькова. Она сообщила, что по информации, распространенной Центром общественных связей ФСБ РФ, украинские моряки находятся на территории России", - написала омбудсмен.
"По словам Москальковой, она направила все необходимые запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить сколько граждан Украины сейчас содержатся, в каком они физическом состоянии и необходима ли им медицинская помощь", - добавила она.
Денисова отметила, что Москалька пообещала сообщить всю информацию позже.
Также она рассказала, что готовит официальные запросы к председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, а также к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой о получении официальной информации о количестве задержанных граждан Украины, их состоянии и местонахождении.
А также требует предоставить им всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.
В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.
По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.
В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.
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