Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Денисова обсудила с Москальковой состояние украинских моряков

Понедельник, 26 ноября 2018, 10:41

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой информацию о реальном состоянии пленных украинских моряков и где они содержатся.

Об этом она написала в Facebook.

"Только переговорила с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москалькова. Она сообщила, что по информации, распространенной Центром общественных связей ФСБ РФ, украинские моряки находятся на территории России", - написала омбудсмен.

"По словам Москальковой, она направила все необходимые запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить сколько граждан Украины сейчас содержатся, в каком они физическом состоянии и необходима ли им медицинская помощь", - добавила она.

Денисова отметила, что Москалька пообещала сообщить всю информацию позже.

Также она рассказала, что готовит официальные запросы к председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, а также к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой о получении официальной информации о количестве задержанных граждан Украины, их состоянии и местонахождении.

А также требует предоставить им всю необходимую медицинскую помощь.

Похже омбудсмен сообщила, что Москалькова рассказала, что украинские моряки находятся на территории города Керчь.

"Сейчас происходит их опрос следователем пограничного управления ФСБ РФ. По ее словам, трое украинских моряков находятся в Керченской больнице №1. Их состояние оценивается как нетяжелое. Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь и угрозы жизни нет", - написала Денисова .

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

Читайте также Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Украина
Украинское контрнаступление достигло успеха на 3 направлениях – ISW
Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
Последние новости
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
Все новости...
Реклама: