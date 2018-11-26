Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой информацию о реальном состоянии пленных украинских моряков и где они содержатся.

Об этом она написала в Facebook.

"Только переговорила с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москалькова. Она сообщила, что по информации, распространенной Центром общественных связей ФСБ РФ, украинские моряки находятся на территории России", - написала омбудсмен.

"По словам Москальковой, она направила все необходимые запросы в государственные органы РФ, чтобы выяснить сколько граждан Украины сейчас содержатся, в каком они физическом состоянии и необходима ли им медицинская помощь", - добавила она.

Денисова отметила, что Москалька пообещала сообщить всю информацию позже.

Также она рассказала, что готовит официальные запросы к председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, а также к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой о получении официальной информации о количестве задержанных граждан Украины, их состоянии и местонахождении.

А также требует предоставить им всю необходимую медицинскую помощь.

Похже омбудсмен сообщила, что Москалькова рассказала, что украинские моряки находятся на территории города Керчь.



"Сейчас происходит их опрос следователем пограничного управления ФСБ РФ. По ее словам, трое украинских моряков находятся в Керченской больнице №1. Их состояние оценивается как нетяжелое. Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь и угрозы жизни нет", - написала Денисова .

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко просил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

В связи с ситуацией на Азовском море Вооруженные Силы Украины привели в полную боевую готовность.

Читайте также Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?